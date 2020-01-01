متفلتون يهاجمون مستشفى أمبدة النموذجي ويُروّعون الأطباء والعاملين والمرضى

هاجم متفلتون يحملون سواطير وأسلحة بيضاء، صباح اليوم (الأربعاء)، مستشفى أمبدة النموذجي، وروعوا الأطباء والطبيبات والممرضين العاملين بكل من حوادث الجراحة والأطفال.

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ونقل مصادر، عن لجنة أطباء مستشفى أمبدة النموذجي قولها، في بيان صحفي، إن الهجوم أسفر عن ضرب د. أيمن نادر طبيب الجراحة، من قبل أحد المتفلتين مما أدى لحدوث رضوخ بيده اليمنى والكتف.

وقرر أطباء مستشفى أمبدة النموذجي، إغلاق قسم الجراحة والأطفال والباطنية بالمستشفى إلى حين توفير حماية للمستشفى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وأكدت لجنة أطباء مستشفى أمبدة النموذجي، أن منسوبيها ظلوا يعملون تحت ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهددة لحياتهم كأطباء وكوادر عاملة بالمستشفى، مؤكدة أن مهمتهم تحتم عليهم التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وأن الخدمات الصحية يجب ألا تتوقف.

وقال المصدر، أن العاملين بالمستشفى استفسروا حراساً ببوابة المستشفى عن السماح للمسلحين المتفلتين بالدخول للمستشفى، وكان رد الحكمدار بحسب موقع صحيفة الصيحة: (ما المدنية الدايرنها انتو حولتنا من أفراد نظام لي غفرا فانتوا أكلوا ناركم يا دكاترة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)