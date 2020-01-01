أبو عركي يستقبل (الحكومة) في اتحاد الفنانين

سجل الفنان أبو عركي البخيت مساء أمس الأول زيارة لدار الفنانين بأم درمان، بعد غياب طويل، وكان الفنان الكبير من المستقبلين مع مجلس إدارة اتحاد الفنانين، لعضو مجلس السيادة صديق تاور، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، اللذين زارا الدار وعقدا جلسة بحضور رئيس الاتحاد الفنان عبد القادر سالم، والأمين العام الفنان سيف الجامعة، تطرقت للكثير من القضايا الفنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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