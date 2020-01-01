خرقاً لوثيقة “القلد”.. اعتداء جسيم على ثلاثة أفراد

التاريخ: 01-يناير-2020
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اعتدت مجموعة من منسوبي أحد المكونات القبلية بولاية البحر الأحمر على ثلاثة أفراد من القبيلة الأخرى مسببين لهم إصابات بالغة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم الاعتداء عليهم بوسائل تعذيب مختلفة، حيث اعتدوا على أحدهم دهساً بـ(ركشة) والثاني ضرباً بـ(عكاز)، وتم تدوين بلاغ بقسم الشرطة بمخالفة المادة 139 من القانون الجنائي المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم في مواجهة المتهمين.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية استنكرت القبيلة المعتدي عليها الحادث واعتبرته خرقاً لوثيقة الصلح “القلد” الأمر الذي دفع قبيلة المعتدي عليهم إلى مطالبة بحل اللجنة الأمنية بالمنطقة وسيروا مظاهرة بالولاية وأشاروا إلى أن هذا الخرق الرابع للاتفاق من قبل تلك القبيلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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