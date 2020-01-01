مصرع نظامي دهساً بـ(حافلة) ركاب

لقى نظامي مصرعه دهساً بحافلة ركاب بشارع الأربعين بولاية البحر الأحمر، وأفاد مصدر أن الحادث وقع صباح أمس، أثناء عبور النظامي للشارع، وأن الحافلة كانت تسير في الطريق، وأنه فور عبوره شارع الأسفلت لحقت به الحافلة ودهسته ما أدى لوفاته في الحال.

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وأرجعت شرطة المرور بحسب صحيفة السوداني الدولية، الحادث إلى شبهة جنائية، وعزت ذلك إلى أن الحادث وقع خارج الطريق المسفلت مسار السيارات.

وقد تم القبض على السائق وأقتيد إلى قسم شرطة المرور ودون في مواجهته بلاغ بمخالفة قانون المرور ومازال قيد التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)