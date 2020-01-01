والي الخرطوم: الولاية تسعى لتحقيق أهداف الثورة

الأربعاء 1 يناير 2020

أكد والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أن ولايته كهوية جامعة لكل السودانيين تشكل الساعد الأيمن لحكومة الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة والاستحقاقات التي وردت في الوثيقة الدستورية وعلى رأسها وقف الحرب وإحلال السلام وتأكيد مبدأ سلمية الثورة بالإضافة لإصلاح أجهزة الحكم وفق الموجهات القومية وإقرار مبدأ سيادة دولة القانون وتحقيق العدالة والشفافية.



جاء ذلك في خطاب الوالي الذي قدمه اليوم في الاحتفال المشترك الذي نظمته ولاية الخرطوم وقوى الحرية والتغيير بشارع النيل بمناسبة الذكرى الـ ٦٤ للاستقلال المجيد والذكرى الأولى لثورة ديسمبر وطالب الوالي بضرورة تربية النشء على المبادئ الوطنية التي حملها رعيل الاستقلال ووفاء لشهداء ثورة ديسمبر.

كما قدم القيادي السياسي أبشر رفاي محاضرة عن الاستقلال ودعا قوى الحرية والتغيير للعمل إلى إعادة كتابة تأريخ السودان وتضمين الأبطال المجهولين الذين حاربوا المستعمر على طول الحقب المتعاقبة.

من جهته قال أمين عام حكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى رئيس اللجنة العليا لاحتفالات الولاية بالاستقلال وثورة ديسمبر إن الاحتفال هذا العام خلا تماما من أي حفلات غنائية وذلك تضامنا مع الشهداء وتضمن معرضا حيا لتجمع التشكيليين جسدوا من خلاله شهداء ديسمبر وقيم الثوار والكنداكات كما اشتمل الاحتفال على كرنفال رياضي ومعرض تراث المحليات ومسرح وشعر وطني.