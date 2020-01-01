حمدوك يتسلم مذكرة من لجان معسكرات النازحين

الأربعاء 1 يناير 2020

تسلم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، مذكرة مطلبية من لجان معسكرات النازحين ولجان المقاومة بمعسكرات النازحين، تتعلق بالأحداث التى جرت في مدينة الجنينة مؤخرا.



وأكدت المذاكره بان الأحداث غير قبلية وغير طبيعية، شاركت فيها تجمع من القبائل راح ضحيتها أحد المواطنين، كما أشارت إلى ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وفرض هيبة الدوله وسيادة حكم القانون.

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وتناولت المذكرة إن مجموعة من المجرمين والمنفلتين استغلوا الموقف واعتدوا على العزل في أماكنهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة المتفلتة هي الجهة المستفيدة من هذه الأحداث من غير أن تحدد المذكرة تلك الفئة.

و أكد رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك، أن الهم الأول للدولة الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على الاستقرار وترحم على الشهداء الذين استشهدوا في الأحداث، مؤكدًا على حرص الدولة على إيجاد الحل النهائي للمشكلة.