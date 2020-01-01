شيخة قطرية “تُخرس” ضاحي خلفان بعد تطاوله على قطر وهذا ما قالته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألجمت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، بعد تطاوله على قطر ووصفها بأنها ” كارثة الأمن القومي العربي”.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، (كارثة الأمن القومي العربي قطر بلا منازع).وهو الأمر دفع الشيخة مريم آل ثاني، للتصدي لبذاءة خلفان وتطاوله على السيادة القطرية، قائلة له بسخرية (صحيح كلامك)، لأن قطر “تُفشل وتفضح” جميع مخططاتكم التوسعية، والهادفة إلى إضعاف وتقسيم الدول العربية، وهو ما تدّعون بأنه “الأمن القومي العربي”! وهو بالأصح “الأمن القومي الصهيوني” الهادف إلى “إسرائيل” تنعم بالأمن والأمن في ظل تقسيم وتفتيت وتشتيت العرب بمباركتكم وتسهيلاتكم يا #صهاينة_العربوكان ضاحي خلفان جن جنونه من “قمة كوالالمبور” ـ القمة الإسلامية المصغرة ـ التي استضافتها العاصمة الماليزية في 18 ديسمبر الماضي، بعدما تجاهل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد السعودية والإمارات، بينما وجه الدعوة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور القمة.