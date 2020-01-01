الإمارات تقف وراء هجوم مقديشو .. كاتب تركي يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل خطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الكاتب التركي ورئيس تحرير صحيفة “يني شفق” إبراهيم قراغول، اتهاما صريحا لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بالوقوف وراء هجوم مقديشو الدامي في العاصمة الصومالية، السبت، الماضي.

وقال “قراغول” في مقاله اليوم إن ابن زايد هو الذي يحارب تركيا في كل شبر من أراضي المنطقة ويدعم كل التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا ويبادر إلى تنفيذ كل العمليات والاغتيالات السرية ويدير الأموال المشبوهة وحركة الإرهابيين والعصابات والقتلة المرتزقة أمثال محمد دحلان.

وأكد قراغول أنه كان لبن زايد بصمة جديدة على مجزرة وحشية وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت الماضي؛ إذ أفضى الهجوم بسيارة مفخخة في ساعات الصباح إلى مقتل العشرات معظمهم من الطلاب ورجال الشرطة، وكان من بينهم مهندسان يحملان الجنسية التركية.

وكشف الكاتب التركي السبب وراء تنفيذ هجوم مقديشو حيث قال أن هناك لقاء قد عقد بين الحكومة الصومالية ووفد إماراتي قبل الهجوم وطلب الوفد من مقديشو “قطع العلاقات مع تركيا” وهو ما لم تقبله حكومة الصومال ليقع هذا الهجوم إذ انتقم إرهابيون ولي عهد الإمارات من الحكومة الصومالية وكذلك من تركيا حسب قوله.

وحمل قراغول محمد بن زايد المسؤولية مباشرة عن أي اغتيال أو هجوم إرهابي يستهدف تركيا خلال الأيام المقبلة بغض النظر عن التنظيم الذي نفذه.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، في بيان، إن بلدا أجنبيا (لم يسمه) خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.