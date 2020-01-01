نجل الداعية سلمان العودة يكشف تفاصيل صادمة عن ما يجري لوالده داخل السجن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مفاجأة صادمة لمتابعي ومحبي الشيخ سلمان العودة، كشف نجله عبدالله عن تفاصيل التعذيب والإذلال الذي يتعرض له الداعية السعودي في المعتقل بأمر مباشر من الديوان الملكي لكسر إرادته وإهانته.

وقال “عبدالله” في تصريحات مصورة نقلها حساب “معتقلي الرأي” على تويتر إن والده محروم من أبسط حقوقه الإنسانية، كحقه في العلاج وحتى حقه في النوم، حيث كان يحقق معه لأيام طويلة متواصلة دون أن يغمض له جفن. وأضاف أنه كان يتم تقييد يديه وقدميه ويُلقى داخل زنزانة العزل الانفرادي مغمض العينين، ثم يُرمى له الطعام في أكياس صغيرة وهو ما زال مقيدا، فيضطر لفتحها بفمه حتى تجرحت أسنانه في فترة من الفترات.

وذكر عبد الله العودة أنه حينما يتم نقل والده من مكان لآخر، كان الحراس يأخذونه ويقذفونه في السيارة دون أي احترام لسنه وتاريخه.

وكان الشيخ سلمان العودة قد أوقفته السلطات السعودية في 10 سبتمبر 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرات، دون تقديم أي سبب واضح.

وفي تصريحات سابقة، قال عبد الله العودة: إن التأجيل المستمر يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل، على حد قوله.