حركة حماس: من المبكر الحديث عن اتفاق طويل الأمد مع “الاحتلال” الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، طاهر النونو، إنه “من المبكر الحديث عن عقد اتفاق طويل الأمد بين الحركة وإسرائيل، وعلى الاحتلال أولا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في التهدئة التي تمت برعاية مصرية كريمة، لكن حكومة الاحتلال لم تلتزم بالعديد من البنود”.

وأضاف النونو، في حديثه مع برنامج “عالم سبوتنيك”، قائلًا: “من البنود التي لم يلتزم بها الاحتلال، رفع الحصار عن قطاع غزة، وملف تشغيل العمال، واستكمال خطوط الكهرباء، معتبرًا أن التباطؤ في تنفيذ هذه البنود لا يسمح بالانتقال إلى مزيد من التفاهمات بين حركة حماس والإحتلال”، وفق قوله.

وحول طرح سلاح المقاومة للتفاوض، قال النونو “إن سلاح المقاومة لن يكون مطروحا في أي تفاهمات أو اتفاقات حالية أو قادمة”.

وكان وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، قد تحدث، عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل وطويل الأمد بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل صفقة تبادل أسرى، وقال إن هذه “التسوية باتت أقرب من أي وقت مضى”. وذكر هنغبي أن هناك بعض العقبات تتعلق بإصرار حماس على عدم فتح ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى، قبل الاتفاق على إطلاق محرري صفقة شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، لكن المسألة قيد البحث وعلى أعلى المستويات .

ويجري الحديث حول اتفاق يؤدي إلى إمكانية اعتراف إسرائيل بالحركة، مقابل تغيير نمط عملها والتخلي عن العمل العسكري والكف عن التشويش على الجهود السياسية.