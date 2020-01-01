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عبدالعزيز الحلو ينهي زيارة للإمارات ويكشف أسباب الخلافات في المفاوضات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اختتم عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال زيارة إلى دولة الإمارات استمرت يومين بدعوة رسمية من الحكومة الإماراتية للتفاكر حول دفع العملية السلمية في السودان، وقال الجاك محمود الجاك الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض في بيان، إن الحلو أطلع ممثلي الحكومة الإماراتية على سير محادثات السلام بجوبا شارحاً أسباب تعثر المحادثات وموضحاً المواقف التفاوضية للحركة الشعبية.
من جانبها، أبدت الحكومة الإماراتية تفهمها لمواقف الحركة الشعبية مؤكدة دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين. وضم وفد الحلو الزائر للإمارات كل من (سيلا موسى كنجي، كوكو محمد جقدول، أحمد عبدالرحمن سعيد، محمد يوسف أحمد المصطفى، الجاك محمود، إدريس النور شالو، الأحيمر غلفان).

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