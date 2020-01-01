مناوي يحث الجميع في غرب دارفور على إيقاف الاقتتال بالجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حث مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ، الجميع في غرب دارفور، على إيقاف الاقتتال وتفويت فرصة التربص على من سماهم “صُناع سياسة الفتن وفرق تسد”. وقال مناوي في تغريدة على (تويتر): ” بكل أسف يضاف عدد آخر في قائمة الضحايا الأبرياء في المعسكرات ومدينة الجنينة غرب دارفور، نعزي ذويهم وأحث الجميع لإيقاف الاقتتال وتفويت فرصة التربص على صُناع سياسة الفتن وفرق تسد”. وأضاف: “هذه الفرصة نادرة للعمل معاً بعيداً عن القبلية من أجل الحصول على التغيير الذي يبشر لتوزيع الفرص”. اليوم التالي المادة السابقة الجبهة الثورية تدعو للجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في أحداث “الجنينة” المقالة القادمة تركيا تكشف تفاصيل لأول مرة عن الاتفاق العسكري مع حكومة الوفاق الليبية

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