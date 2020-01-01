الجبهة الثورية تدعو للجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في أحداث “الجنينة”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعت الجبهة الثورية، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لمعرفة المتورطين في الأحداث التي وقعت بمدينة الجنينة في غرب دارفور، وتقديمهم للعدالة.
وأعلنت الجبهة الثورية، أنها قد تذهب إلى تعليق التفاوض في كل المسارات إذا لم تقم الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين وتوفير الأمن للمواطنين، وأدانت الجبهة في بيان بتوقيع الناطق الرسمي أسامة سعيد أمس (الثلاثاء) بأغلظ العبارات الانتهاكات الجسيمة للمدنيين التي وقعت بالجنينة، وترحمت على أرواح الشهداء. وأعلنت تعليق المفاوضات في “مسار دارفور” إلى حين التقدم بخطوات عملية لحماية المدنيين وتقديم الجناة للعدالة. تدعو الجبهة الثورية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.
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