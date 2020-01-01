وفد (السيادي) يصل نيالا للوقوف على الأحداث

وصل إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور اليوم وفد المجلس السيادي الانتقالي برئاسة محمد الفكي الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي وعضو المجلس رجاء نيكولا ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله والسفير حسن حامد بوزارة الخارجية ووالي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، وكان في استقبالهم بمطار نيالا الدولي أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمنها.

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وفور وصول الوفد إلى نيالا اليوم بحسب (سونا)، دخل في اجتماع مغلق مع حكومة ولاية جنوب دارفور بخصوص أحداث سرقة ونهب مقر بعثة (اليوناميد) سابقاً والتي آلت لحكومة السودان في نوفمبر الماضي و تمتد زيارة الوفد ليومين بنيالا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)