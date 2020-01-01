الإعدام لثلاثة متهمين بقتل رجل بسبب حوش بهائم

أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري ثلاثة متهمين بالاشتراك في قتل رجل طعناً بالسكين وأوقعت عليهم حكم الإعدام شنقاً لعدم استفادتهم من أي دفع أو استثناء وارد في القانون الجنائي من خلال مناقشة عناصر الاتهام، فيما تمسك أولياء الدم بحقه الشرعي في القصاص.

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ووفقاً لتفاصيل التي كشفتها شرطة شرق النيل بحسب صحيفة الدار، عن ورود بلاغ حول مقتل رجل في مشاجرة، بأن نقاشاً حاداً حول بناء حوش مواشي من قبل المجني عليه الأمر الذي رفضه المتهم الأول وتجدد ذلك الشجار بتاريخ الحادثة ليصاب المجني عليه إصابة بالغة توفى على إثرها عليه أحيلت الجثة للطب الشرعي وبتحديد أسباب الوفاة وإكمال مستندات الاتهام أحيل الملف للمحكمة التي أصدرت قرارها أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)