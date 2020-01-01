العثور على جثة خفير داخل إحدى المصانع بأم درمان

التاريخ: 01-يناير-2020
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دونت شرطة قسم الصناعات بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد العثور على جثة خفير في العقد الخامس من عمره داخل غرفة مخصصة له بإحدى المصانع التي يعمل بها بمنطقة الصناعات.
وفور العثور على الجثة وبحسب صحيفة الدار، تم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى موقع الحادثة واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي. وبأورنيك جنائي صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، واتضح من خلال التشريح أن الوفاة طبيعية ليتم تدوين البلاغ تحت طائلة المادة 51.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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