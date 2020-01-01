حميدتي وحمدوك يصلان الجنينة لإحتواء الأحداث

وصل وفد حكومي رفيع المستوي يوم الأربعاء إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور بقيادة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للوقوف علي تطورات الأوضاع الأمنية هناك.

ويرافق النائب الاول لمجلس السيادة ورئيس الوزراء عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ الدين قاضي ووزير العدل د. نصر الدين عبد الباري والنائب العام تاج السر الحبر ورئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب.

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وإستقبل الوفد بمطار الشهيد صبيره بالجنينة بحسب (شبكة الشروق)، والي الولاية المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي وأعضاء حكومته وأعيان الولاية.

واستمع الوفد فور وصوله إلى شرح مفصل من والي الولاية حول تطورات الأوضاع الأمنية في الولاية عقب الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها نفر كريم من أبناء الوطن وجهود حكومتة لاحتواءها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)