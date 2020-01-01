حمدوك يطمئن على الأوضاع بالولايات ويُوجِّه بإحكام التنسيق مع المركز

اطمأن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على مُجمل الأوضاع بالولايات بما في ذلك استتباب الأمن والاستقرار وقضايا معاش الناس وموقف تنفيذ مشروعات التنمية في مجالات الصحة والتعليم والطُرق والمياه والطاقة.

وترأس حمدوك بمجلس الوزراء بحسب صحيفة الصيحة أمس، اجتماعاً ضَمّ ولاة الولايات، بحُضُور وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، ودعا للتكاتُف والتعاضُد والعمل سوياً من أجل العُبُور بالبلاد إلى بر الأمان، وأشاد بالروح الوطنية والمسؤولية العالية التي أبداها الولاة في عرضهم للقضايا والتحديات المُتّصلة بِهُمُوم المُواطنين، ودعا حمدوك لبذل مَزيدٍ من الجُهُود لتهيئة المناخ والتوعية المُجتمعية لتحقيق السلام الشامل والمُستدام، بجانب ضرورة إحكام التّنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية، وأكّد الاستعداد لتذليل العَقَبَات كَافّة التي تُواجه الولاة حتى يتسنّى لهم أداء دورهم بالصورة المطلوبة.

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من جانبهم، أكّد الولاة حرصهم واهتمامهم بقضايا معاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمُواطنين، فَضْلاً عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية المُختلفة بولاياتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)