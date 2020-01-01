وفد الحكومة يتسلم الرؤية التفاوضية لمسار الشمال

التاريخ: 01-يناير-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة تسلم وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي أمس، الرؤية التفاوضية لقضايا مسار الشمال من رئيس الوساطة بدولة الجنوب توت قلواك، بحضور رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس. Advertisements وقال توت قلواك في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الوساطة سلمت ورقة التفاوض لمسار الشمال إلى وفد الحكومة، مشيراً إلى أنها تناقش كافة قضايا شمال السودان العالقة (الأرض والنازحين والسدود). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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