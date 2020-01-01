الحكومة: استئناف صادر المواشي خلال أيام

التاريخ: 01-يناير-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن رفع تقرير لمنظمة صحة الحيوان بشأن خلو الماشية السودانية من الأمراض. Advertisements فيما كشفت الوزارة عن إخطار المملكة العربية السعودية والدول المستوردة بذلك، بهدف انسياب المواشي السودانية إلى الأسواق العربية. وأكد مدير إدارة المحاجر بالوزارة محمد يوسف بحسب صحيفة آخر لحظة، اكتمال كافة الاستعدادات لبدء صادر المواشي السودانية إلى الأسواق العربية خلال الأيام المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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