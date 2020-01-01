الاتحادي (الأصل) ينفي توقيع وثيقة مع إشراقة

التاريخ: 01-يناير-2020
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نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بشدة أن يكون وقع على وثيقة وحدة بينه وبين جناح الاتحادي الديمقراطي الذي تقوده إشراقة سيد محمود.
ونوه الحزب في بيان بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، ونائبه جعفر الصادق الميرغني بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه لا علاقة له بذلك الاتفاق مع تشديده على أهمية لم الشمل الاتحادي وفق الأسس الدستورية والتي تعود فيها الصلاحيات لأجهزة الحزب الرسمية فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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