(5.3) مليارات جنيه موازنة جنوب دارفور للعام 2020

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة سليمان حسين مدني الوالي بالإنابة موازنة الولاية للعام المالي 2020 الذي بلغت (5.3) مليارات جنيه بمعدل نمو (31%).
وقال سليمان في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الموازنة طموحة واهتمت بمعاش الناس، إلى جانب التركيز على الصحة والتعليم، مؤكداً أن الموازنة حقيقية ومبنية على موارد ذاتية.
في وقت أكدت نعمات ياسين محمد مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية تخصيص (65%) من الموازنة لمشروعات التنمية، مبلغ (2.1) مليار جنيه لمشروعات معاش الناس و(التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية والحماية المجتمعية).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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