الحكومة تجبر نقابة المحامين تسليم أصولها للجنة تسيير

أوكلت الحكومة إلى لجنة تسيير مهمة إدارة نقابة المحامين إلى حين قيام انتخابات يختار فيها المحامين نقيب جديد، بموجب قانون نقابات تعكف وزارة العدل على صياغته تمهيداً لإجازته.

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وقالت “قوى الحرية والتغيير” في بيان أمس، إن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، قررت تكليف لجنة لتسيير نقابة المحامين، وأضاف الإئتلاف إن لجنة حصر واستلام أصول النقابات سلمت دار المحامين المركزي ومباني النقابة إلى لجنة التسيير.

وأفادت عضو اللجنة، نون كشوش وفقاً لمصادر، إن اللجنة تسلمت من المدير التنفيذي لنقابة المحامين المحلولة شهادة بحث باسم الدار و3 سيارات والختم البارز وسجل المحامين البالغ عددهم أكثر من 30 ألف محامي، وأشارت إلى أنهم بصدد استلام لجنة القبول التي تقبل المحامين الجدد غداً الخميس، وأوضحت نون بحسب صحيفة آخر لحظة، أن النقابة المحلولة مانعت في إجراء عملية التسليم والتسلم لكنها رضخوا في النهاية لقرار الحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)