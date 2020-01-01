مناوي: الثورات أحياناً تصبح دواباً للدكتاتوريات

التاريخ: 01-يناير-2020
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سخر رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، من خطوة تعيين الولاة من قبل قوى الحرية والتغيير.
وغرد مناوي على (تويتر) ساخراً تحت عنوان (مضحكة تعيين الولاة) قائلاً: أحياناً الثورات تصبح دواباً للدكتاتوريات، لافتاً إلى عدم إجازة المجلس المركزي للحرية والتغيير بعد.
وتساءل مناوي بحسب صحيفة آخر لحظة: من أوكل عليهم أمر الترشيح، وقال يبدو أن الترشيح غير قابل لإعلان أسمائهم بحكم صلات القرابة والنسب الدموية والمصاهرات بينهم، بجانب انتماءاتهم الحزبية، وتابع هل هذا هو الاستحقاق المطلوب يا البلد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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