وفد رفيع برئاسة دقلو يصل الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” صباح اليوم الأربعاء، إلى الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور.

ويرافق “حميدتي”، عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس قاضي ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووزير العدل د. نصر الدين عبد الباري والنائب العام مولانا تاج السر الحبر ورئيس هيئة الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول امن أبوبكر دمبلاب.

وكان في استقبال الوفد بمطار الشهيد صبيره بالجنينة، الوالي المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي وأعضاء حكومته وأعيان الولاية.

واستمع الوفد فور وصوله إلى شرح مفصل من والي الولاية حول تطورات الأوضاع الأمنية بغرب دارفور عقب الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن، وجهود حكومته لاحتواء الاوضاع.

باج نيوز