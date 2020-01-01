الكشف عن تفاصيل أحداث ساحة الحرية وإصابة (3) فتيات

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الخليج 365:
أكدت الشرطة، أن إحتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية وعيد الإستقلال في مختلف محليات ولاية الخرطوم، سارت بصورة هادئة، وتمكنوا من ممارسة حقوقهم الإحتفائية، عدا بعض الأعمال بساحة الحرية.
وأعلنت في بيان حسب (المكتب الصحفي للشرطة) اليوم الأربعاء، أن مجموعة من المتفلتين يحملون الأسلحة البيضاء حاولت التحرش والإعتداء على (5) من الفتيات في الناحية الغربية من الساحة، وأصيبت (3) منهن بجروح متفاوتة، وتصدت لهم الشرطة وعدد مقدر من المواطنين.
وقالت إنه تجمع عدد من المتفلتين وشرعوا في التعدي على قوات الشرطة الأمر الذي كفل للشرطة التصدي لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وتم إسعاف المصابات بواسطة الشرطة لعدد من المستشفيات.
وأكدت الشرطة أنها رصدت العديد من التفلتات منها التعدي على المواطنين بالمنطقة المحيطة بساحة الحرية، وتم التعامل معها. وسارت الإحتفالات بالميادين والصالات والشوارع الرئيسية بصورة جيدة عبر خلالها المواطنون باحتفالاتهم دون المساس بحقوق الآخرين حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأكدت الشرطة أن قواتها ظلت تؤدي الدور المناط بها في حفظ أمن وطمأنينة المواطن وتحقيق القدر الأعلى من السلامة العامة ومنع التفلتات الأمنية والجنائية.
باج نيوز
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