بالتفاصيل.. تعرف على السياسات النقدية للبنك المركزي السوداني للعام 2020

الأربعاء 1 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

اصدر بنك السودان المركزي سياسات النقدية الجديدة للعام 2020 ، حظر بموجبها التمويل المباشر للحكومة من المصارف، والاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20%.



واشار في تعميم صحافي ان الهدف توجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص لزيادة الانتاج.

كما سمح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة كشف الذهب لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين.

ووجه المصارف بالاستمرار في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الاصغر بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف خاصةً للشباب والمرأة .

وأوضح ان هذه الإجراءات تركز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، لضبط الكتلة النقدية واحتواء معدلات التضخم وارتفاع الاسعار، واستقرار سعر الصرف بتشجيع وتمويل الانتاج و الصادرات وترشيد الاستيراد.

واضاف ستحقق هذه السياسات الاستقرار المالي وتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة.

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وأعلن البنك المركزي السماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب، باستخدام طريقة الدفع المقدم فقط لضمان استرداد حصيلة الصادر للبلاد .

وأشار إلى أنه تم التوجيه بتحصيل العوائد الجليلة والزكاة والأرباح عيناً قبل التصدير بواسطة شركات الامتياز وشركات مخلفات الذهب والتعدين الصغير مما يضمن نصيب الدولة في ريع الذهب.

وتلزم السياسات شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز .

وبشأن الصادرات تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع وإعطاء المُصدر مرونة أكبر في استخدام حصيلة صادراته و السماح له بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص.

ومدد المركزي فترة استرداد الحصيلة في بعض طرق الدفع (الدفع ضد المستندات) مراعاة للتحديات والمراسلات المصرفية الخارجية

ووجه المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة ، على أن تستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية (القمح ، الأدوية والمستلزمات الطبية ، المحروقات ، المشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج للشقين الزراعي والصناعي والمعدات والآليات للقطاعين).

وتم السماح باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم في الاستيراد مما يساعد على تقليل المضاربات في سوق النقد الأجنبي