الضرائب) تقاضي أصحاب البصات السفرية بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قضت محكمة ضريبة الدمغة بولاية الجزيرة صباح اليوم بتأجيل البت في قضية إدارة الضرائب بولاية الجزيرة ضد أصحاب البصات بالولاية لمدة شهر.

الأستاذ أمين إبراهيم بشير الحلنقي صاحب شركة الحلنقي للنقل أعلن في تصريح لـ(سونا) عقب الجلسة أن القضية موجهة ضد 13 شركة بصات سفرية ومجموعة من الأفراد أصحاب البصات السفرية والغرفة الفرعية للبصات السفرية، وأرجع الحلقني الخلاف مع الضرائب بسبب تقدير الرسمي الضريبي بما يعادل 23% من قيمة التذكرة واستنادهم على قرار الغرفة القومية للنقل بتاريخ 15 أكتوبر بوقف المفروضات المالية على البصات السفرية في جميع ولايات السودان لارتفاع نسبة الضريبة والزيادة الكبيرة في كلفة تشغيل البصات السفرية وتضامنا مع المواطن بعدم إضافة نسبة 23% لقيمة التذكرة.

ودعا الحلنقي لرفع تكليف تحصيل الضريبة من أصحاب البصات والإبقاء على ضريبة أرباح الأعمال والتوسع فيها أفقيا ومساواة قطاع النقل بالقطاعات التجارية الأخرى بالرسم الفئوي وإلغاء الرسم النسبي، ودعا الدولة لدعم قطاع النقل والمحافظة علية من الانهيار بسبب الضرائب ومدخلات التشغيل، ولفت للمنافسة الكبيرة التي يواجهها قطاع النقل من القطار والهايسات والتاكسي الأصفر والعربات الخاصة بدون مفروضات ضريبية.