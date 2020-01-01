أشرف الكاردينال يحسم صفقة إنتقال اللاعبين الاجانب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال رئيس الهلال قد جلس مع اللاعبين المرصودين من قبل مدرب الهلال حمادة صدقي ويتوقع ان يحضر الدكتور برفقة اللاعبين خلال الساعات المقبلة من اجل التوقيع للهلال.

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