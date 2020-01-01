الكاردينال يرفع سقف طموحات الاهلة ويرصد سبعون الف دولار لسحق الليتوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال رفع سقف طموحات الاهلة ورصد سبعين الف دولار كحافز فوز للاعبي الهلال في حالة الفوز على النجم الساحلي الشهير بالليتوال في مباراة الحادي عشر من الشهر الجاري بالجوهرة الزرقاء في الجولة الرابعة.

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