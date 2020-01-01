كندا تدعو السودان للمُشاركة في مُنتدى تورنتو الدولي للتعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم السفير الكندي بالسودان، دعوة لمشاركة السودان في مُلتقى مُنتدى تورنتو الدولي للتعدين وطرح الفُرص المُتاحة في البلاد بالمُنتدى، فيما أعلن وكيل المعادن المكلف بوزارة الطاقة والتعدين، مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن، عن مُشاورات مع كندا لبدء علاقات تعاون جديدة في القطاع. وقال سليمان خلال لقائه بالسفير الكندي بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ اللقاء تَطَرّقَ لإمكانية دعوة كُبرى الشركات الكندية العاملة في قطاع التعدين للعمل بالسودان، وأوضح أنّ ذلك يُشكِّل حافزاً لبقية الشركات. فيما أكد السفير، استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة فاعلة في مجالات التعاوُن مع السودان خَاصّةً في قطاع المعادن، ودعوة الشركات الكندية للعمل في التعدين بالسودان، وأكّد مُساعدة كندا في مجالات التعدين والتدريب كافّة وتبادُل الخبرات وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع.