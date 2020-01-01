وزير الثروة الحيوانية يبحث تفعيل محجر الدندر للصادر

الخليج 365 :

التقي وزير الثروة الحيوانية والسمكية دعلم الدين عبدالله ابشر بوالي ولاية سنار المكلف اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد ، وبحث اللقاء الصعوبات التي تواجة قطاع الثروة الحيوانية بالولاية خاصة انها غنية بالثروة الحيوانية . كما تطرق اللقاء لتفعيل محجر الدندر للصادر حيث اوضح الوالي ان افتتاحه يساعد في تصدير ستة آلاف راس من الضان وثلاثة آلاف من الابقار مشيرا في هذا الصدد الى اكتمال الترتيبات في كل الجوانب لافتتاحه في الشهر القادم ، كما ناقش الاجتماع تفععيل محطة ابحاث ام بنين لتطوير الثروة الحيوانية بالولاية بجانب مجالات الاستثمار في مجال الانتاج الحيواني. ومن جهتة وعد د.علم الدين بتذليل الصعوبات مع الجهات ذات الصلة في اطار التنسيق والتعاون بين المركز والولاية.