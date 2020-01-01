تزايد أسعار الذهب في الخرطوم وركود تام في عمليات البيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت جولة مصادر في سوق الخرطوم للذهب ركوداً تاماً في البيع، واشتكى تجار المحلات من اختفاء الزبائن. وقال نزار من محلات الرتاج للمجوهرات بالسوق العربي: قبل يومين شهدت الأسعار انخفاضاً واضحاً، حيث وصل سعر جرام البيع إلى 3 آلاف و800 جنيه بينما الشراء 3 آلاف ومائة جنيه، وأشار إلى أنه عاد وارتفع مرة أخرى بالأمس الثلاثاء حيث وصل سعر جرام البيع إلى 4 آلاف و200 جنيه بينما الشراء 3 آلاف و700 جنيه. وقال نزار بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن سوق الذهب ينخفض مع انخفاض الدولار، وتوقع هبوطاً جديداً لسعر الجرام خلال الأيام القادمة.