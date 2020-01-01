- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت جولة مصادر في سوق الخرطوم للذهب ركوداً تاماً في البيع، واشتكى تجار المحلات من اختفاء الزبائن. وقال نزار من محلات الرتاج للمجوهرات بالسوق العربي: قبل يومين شهدت الأسعار انخفاضاً واضحاً، حيث وصل سعر جرام البيع إلى 3 آلاف و800 جنيه بينما الشراء 3 آلاف ومائة جنيه، وأشار إلى أنه عاد وارتفع مرة أخرى بالأمس الثلاثاء حيث وصل سعر جرام البيع إلى 4 آلاف و200 جنيه بينما الشراء 3 آلاف و700 جنيه. وقال نزار بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن سوق الذهب ينخفض مع انخفاض الدولار، وتوقع هبوطاً جديداً لسعر الجرام خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد أسعار الذهب في الخرطوم وركود تام في عمليات البيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.