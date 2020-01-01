شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول عدد من قروبات الفيس بوك امس صوره للمذيعة شهد المهندس وهي ترتدي بنطالا ممزقا يقال انه نوع جديد من الموضه، وهذا،ووجدت الصوره التي تنشرها (سودانا فوق) انتقادات واسعه من عدد كبير من الناشطين والذين اكدوا ان ما تقوم به شهد مؤخرا لا يعدو،حيلة جديدة لتسويق نفسها واستعادة ما فقدته من بريق الشهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..شهد المهندس تودع (2019م)ب (البنطلون المشرط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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