موقعة عطبرة تنتهي بالتعادل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خيّم التعادل من دون أهداف على مباراة الأمل عطبرة وهلال الفاشر والتي جرت مساء ”الثلاثاء” في بطولة الدوري الممتاز،ورفع الأمل رصيده إلى”31″ نقطة، فيما وصل هلال الفاشر إلى”19″ نقطة.

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