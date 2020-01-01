وزير المالية يبحث مع اتحاد الصاغة حصائل الصادر

الخليج 365 :

بحث الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ظهر اليوم مع اتحاد عام الصاغة الذي يضم عددا من الشركات العاملة ومجموعة تجار مصدري الذهب، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد والذي يسهم في عملية توفير النقد الأجنبي.

وأكد الوزير بحسب سونا – أن وزارته وضعت حزمة من الخطط كفيلة بالاستفادة من حصائل الصادر، وقال ذلك لا يتم إلا بالإحكام الدقيق لمنع التهريب بقفل المنافذ وضبط مناطق الإنتاج والعمل على تشديد الرقابة بالمنافذ الحدودية والمطارات، إلى جانب سن قوانين رادعة جديدة تصب في ذلك الاتجاه، كما أمن على ضمان تسهيل عملية صادر الذهب لمواكبة الأسعار والتنافس الحر في البورصة العالمية .

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من جانبه قال المهندس عاطف أحمد، الأمين العام للاتحاد إن الاجتماع كان مثمراً وبناءً، حيث تم التفاكر في المسائل التي تتعلق في كيفية الاستفادة من صادر الذهب السوداني لينعكس إيجاباً في موازنة 2020م.

وأشار عاطف إلى المعوقات التي واجهت الاتحاد في الفترة السابقة مما أدى إلى إهدار ثروة ضخمة كان يمكن أن تكون لصالح المواطن السوداني.