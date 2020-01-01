شركة“الفاخر” تصدّر أوّل شخنة ذهب

الخليج 365 :

تمّ أمس الثلاثاء تصدير أوّل شحنة ذهب إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بلغت”155″ كيلو بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة المالية وشركة الفاخر للأعمال المتقدّمة المحدودة.

وقال رئيس الشركة محمود محمد في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ عمليات التصدير ستستمر وأنّ الشركة أعدّت”300″ كيلو جرام أخرى سيتمّ شحنها بواقع”100″ كيلو جرام غدًا”الخميس” والسبت والأحد المقبلين، وستسلم شركة الفاخر حصيلة الصادر للحكومة حسب الاتفاق بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الشركة الوطنية تعهّدت بتوفير احتياجات الحكومة من العملات الصعبة وتحقيق استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.