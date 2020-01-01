المريخ يضم لاعب هلال الأبيض لغرفة تسجيلاته

الخليج 365 : تقدم نادي المريخ بطلب رسمي لإدارة نادي الهلال الأبيض للحصول على خدمات مهاجمه محمد عباس، خلال فترة التسجيلات التي تنطلق،غدا الخميس واوفد مجلس المريخ عضو مجلسه عمر محمد عبد الله عبر خطاب رسمي لإكمال التفاوض وقيد اللاعب في كشوفات الأحمر،وقالت المصادر ان عبد الله أنجز المهمه بنجاح وان اللاعب تم ترشيحه من قبل اللجنة الفنية في المريخ.

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