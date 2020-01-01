تجمع أصحاب المخابز يهدد بإضراب مفتوح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هدّد تجمع أصحاب المخابز، بالدخول في إضراب مفتوح، حال تجريم أحد أصحاب المخابز في منطقة الحلفايا، بسبب بيع خبز بوزن أقل من (70) جرام.

وكشف مصدر بالتجمع، عن بلاغ من قبل لجان مقاومة الحلفايا في نقصان أوزان الخبز عن الـ (70) جرام.

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وحددت محكمة الطوارئ يوم غدٍ الخميس للنطق بالحكم بعد سماع أقوال الشهود الذين أثبتوا أن والي الخرطوم حدد أوزان الخبز من (45- 50) جرام.

واستنكر التجمع، إصرار قاضي المحكمة على تجريم صاحب المخبز رغم شهادة الشهود. وأوضح المصدر لـ (باج نيوز) اليوم الأربعاء، أنه وفي ظل المعطيات الحالية من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بوزن الخبز عند (70) جرام.

وأشار إلى أن قرار وزن الخبز بـ (70) جرام كان قد حُدِّد في العام 2013م، وكان سعر كرتونة الخميرة وقتها (800) جنيهاً، بينما يصل سعرها الان إلى (2000) جنيه، ووصل سعر عبوة الزيت إلى (1500) جنيه، وكان سعرها لا يتجاوز الـ (350) جنيهاً.