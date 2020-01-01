بعثة المريخ تصل الخرطوم.. تسريح اللاعبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عادت ظهر أمس الثلاثاء بعثة المريخ من مدينة الأبيض بعد أداء الفريق لمباراة الجولة الأخيرة من النصف الأول للدوري الممتاز والتى خسرها المريخ بهدف أمام الهلال الأبيض، ومن المتوقع أن يجتمع الجهاز الفني ومجلس المريخ لمناقشة آخر الترتيبات حول ملف التسجيلات وعملية الإحلال والإبدال لفترة الانتقالات التكميلية وعلمت مصادر الصدى أن الفريق سيقيم معسكرًا إعداديًا باستراحة سد مروي قبل انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

البعثة تعود

عادت بعثة المريخ من حاضرة ولاية شمال كردفان أمس في الحادية عشرة صباحًا بعد أداء آخر مبارياته في النصف الأول من منافسات الدوري الممتاز والتى حل فيها ضيفًا على الهلال الأبيض بقلعة شيكان وخسرها الأحمر بهدف أحرزه مفضل محمد الحسن في الشوط الثاني من المباراة ليفشل المريخ في أن يبتعد عن منافسيه على صدارة روليت الدوري في مرحلته الأولى وتم تسريح الفريق ومنح اللاعبين راحة لمدة ثمانية أيام على أن تعود المجموعة للتحضيرات في وقت لاحق سيتم تحديده بعد الاجتماع الذي سينعقد خلال الساعات المقبلة بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة وسيتم فيه تحديد بعض الخطوط العريضة بخصوص الإحلال والإبدال والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمريخ أعد ملف التسجيلات وأكمل عملية الترشيحات الخاصة بالشطب والعناصر التي تم اختيارها وفق تقرير فني متكامل راعى فيه الجهاز الفني كل النواقص التي ظهرت في صفوف الفريق والاحتياجات المطلوبة من العناصر التي ستسد الثغرات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة على أن يتم تنفيذ توصيات التقرير الفني المتكامل تدريجيًا بداية من يوم غد الخميس وحتى نهاية فترة الانتقالات التكميلية وبالتدريج وملبيًا لطموحات كل أبناء المريخ ورغبتهم في رؤية فريق مكتمل الصفوف وبوفرة في العناصر في كل الخطوط.