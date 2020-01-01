المؤتمر الشعبي: بعض أحزاب التحالُف شركاء في قضية “فض الاعتصام”

وَصَفَ الأمين السياسي للمؤتمر للشعبي إدريس سليمان، قضية شهداء “فض الاعتصام” أمام القيادة العامة، بأنّها شائكة لأنّ الشركاء فيها يحكمون اليوم، ودمغ بعض أحزاب التحالُف الحاكم بأنّهم شركاء في الجريمة، ودعا لترجُّل الحكومة قبل أن تسقط، ونادى بفترة انتقالية مُدّتها عام تعقبها انتخابات مُبكِّرة.

وقال سليمان في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ بعض أحزاب التحالُف الحاكم كانت تُنادي من الخارج بفض الاعتصام، ومنهم من وقع ووافق، ومنهم من ظنّ أنّ فض الاعتصام يمثل سانحة للضغط على بعض المُكوِّنات دولياً، ويريد أن يتاجر بدماء الشهداء.

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وأضاف: “منهم من علم بفض الاعتصام وسكت واكتفى بطي خيامه وسحب أفراده ولم يبلغ الشعب السوداني أنه سيقتل شر قتلة، وإنما اكتفى بحزم خيامه وترك الشباب يقتل”، وتابع: “هؤلاء شركاء في الجريمة وأن الإثبات عليهم عسير إن لم تكن هنالك هيئة مثل هيئة الاتّهام في قضية أحمد الخير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)