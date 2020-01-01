“الثورية” تلوّح بتعليق كل مسارات التفاوض

دعت الجبهة الثورية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في الأحداث التي وقعت بمدينة الجنينة في غرب دارفور، وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت الجبهة انها قد تذهب إلى تعليق التفاوض في كل المسارات إذا لم تقم الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين وتوفير الأمن للمواطنين.

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وأدانت الجبهة في بيان بتوقيع الناطق الرسمي أسامة سعيد بحسب صحيفة الصيحة أمس، الانتهاكات الجسيمة للمدنيين التي وقعت بالجنينة، وترحمت على أرواح الشهداء.

وأعلنت تعليق المفاوضات في “مسار دارفور” إلى حين التقديم بخطوات عملية لحماية المدنيين وتقديم الجناة للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)