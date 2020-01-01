الشعبي: دولة صغيرة أقامت مركزاً للتجسُّس وسط الخرطوم

التاريخ: 01-يناير-2020
263 مشاهدة
كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن وجود دولة قال إنّها صغيرة تقوم بعملية التجسُّس على هواتف السُّودانيين عبر مكتب تم فتحه بالخرطوم، واعتبر أنّ البلاد أصبحت ساحة لفرض عمل استراتيجي تشكّل في عدد من العواصم والبلدان النافذة، وأضاف بأنّ تلك الدول شكّلت فرق عمل استراتيجي الهدف الأساسي منها تشكيل مستقبل السودان.
وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ مُستقبل السودان لن تُشكِّله جهات في الخارج وإنما شباب الثورة، وكشف أنّ واشنطن ولندن وأبوظبي وراء ذلك العمل الاستراتيجي.
وقال إدريس إنّ دولة صغيرة أقامت مركزاً للتجسُّس وسط الخرطوم، وإن المركز مُجهّزٌ بأجهزة حسّاسة ومُتطوِّرة للتجسُّس على هواتف الشعب السوداني وليس جهاز المخابرات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي: دولة صغيرة أقامت مركزاً للتجسُّس وسط الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.