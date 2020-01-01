هيئة اتّهام قضية “أحمد الخير” تكشف عن تلقِّيها تهديدات من جهات مجهولة

التاريخ: 01-يناير-2020
8 مشاهدة
كَشَفَ عضو هيئة الاتّهام في قضية المُعلِّم الشهيد أحمد الخير، محمد عبد العال جودة، عن تلقِّي الهيئة تهديدات من جهات – لم تُسمِّها – عقب النطق بالحكم على المتهمين، وقال إنّها ليست المرة الأولى، وأعلن تحريك إجراءات قانونية ضد اللجنة الأمنية بولاية كسلا في ذات القضية، وأضاف: “المرحلة الأولى من القضية انتهت وتبقّت المرحلة الثانية”.
وقال جودة في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّها ليست المرة الأولى التي تتلقّى فيها الهيئة تهديداً، وأضاف بأنّ المحاكمة تؤكِّد أنّه إذا لم تلتزم بالقانون ستُحاكم بالقانون، ووصف المحكمة بالعظيمة، وقال إنّها “لم تكن في مُواجهة الشهيد وإنّما للقيم والأعراف الإنسانية”.
وأكّد جودة أنّ المُحاكمة ضد كل من ينتهك الحقوق، وأوضح أنّ مُحاكمة المتهمين للمُمارسات التي يقوم بها المسؤولون والمُتنفِّذون في النظام البائد، وكشف عن دعوى قُيِّدت ضد لجنة أمن الولاية، وقال: “كلها أيام حتى تبدأ الإجراءات في مُواجهتهم”، وأعلن أن هيئة الاتهام وضعت نفسها تحت تصرف أيّة أسرة شهيد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة اتّهام قضية “أحمد الخير” تكشف عن تلقِّيها تهديدات من جهات مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.