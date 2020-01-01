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المؤبد لشاب اغتصب فتاة قاصرة

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التاريخ: 01-يناير-2020

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المؤبد لشاب اغتصب فتاة قاصرة

أوقعت المحكمة المختصة بقضايا وشؤون الطفل بأم درمان أمس الثلاثاء برئاسة مولانا ابراهيم حسن الطاهر حكماً يقضي بالسجن المؤبد (20) عاماً لشاب اغتصب فتاة قاصرة تبلغ من العمر (16) سنة بمنطقة الثورات أم درمان.

 

وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة من خلال مستندات الاتهام وسماع أقوال المتحري والمبلغ وشهود الدفاع، بها توصلت المحكمة لإدانة المتهم بمخالفة نص المادة(45/ب) من قانون الطفل لعام 2010 المتعلقة بجريمة الاغتصاب.

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الجدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المدان سبق أن تقدم لخطبة المجني عليها أكثر من مرة ورفض والدها الزواج من المدان بدون ذكر أسباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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