تأجيل محاكمة (15) تاجر عملة بالخرطوم

التاريخ: 01-يناير-2020
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أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة القاضي أشرف عبد الوهاب أمس محاكمة (15) تاجر عملة تم ضبطهم خلال حملة قامت بها المباحث الجنائية بالعاصمة الخرطوم متهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي، وذلك لغياب المتحري في البلاغ، وتم تحديد جلسة أخرى للبدء في إجراءات المحاكمة.
وتعود حيثيات الدعوى بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قامت بحملات واسعة خلال الأسبوع الماضي لتجار العملة وتم ضبط (15) تاجر بشوارع العاصمة القومية الخرطوم لحظة تعاملهم في بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك ترك أثراً في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وبها دونت بلاغات منفصلة في مواجهة المتهمين تحت طائلة المادة (5) من قانون النقد الأجنبي، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة أوراق البلاغات للمحكمة للفصل فيه بصورة نهائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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