الوساطة تُرجيء التفاوض حول المنطقتين إلى الجمعة

أعلنت الوساطة المشتركة أن جلسة التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عقار حول مسار المنطقتين أمس الثلاثاء توصلت إلى اتفاق حول أغلب بنود الاتفاق الإطاري، فيما أرجأت التفاوض حول بقية البنود إلى يوم الجمعة المقبل.

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وأكد ضيو مطوك عضو الوساطة بحسب صحيفة السوداني الدولية، استئناف جلسات التفاوض بين الوفدين حول مسار المنطقتين صباح الجمعة المقبل وذلك نسبة لأعياد رأس السنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)