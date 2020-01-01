بعد سيطرة ثلاثين عاما.. تحرير نقابة المحامين من الاسلاميين

الأربعاء 1 يناير 2020

تسلمت لجنة تفكيك نظام المؤتمر الوطني دار المحاميين بضاحية العمارات شرقي العاصمة السودانية من النقابة المحلولة امس الثلاثاء وقررت تعيين لجنة تسييرية ضمت المحامية فاطمة ابو القاسم أحمد الامام .



وكان اجتماع بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة اجاز قانون تفكيك النظام والنقابات والاتحادات المهنية الموالية له بجانب استلام الاصول والمقرات وانهاء التمكين السياسي كما أجاز قانون حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي في السودان .وبحسب منسق اللجنة القانونية في قوى التغيير محمد حسن عربي بحسب بيان نشره الثلاثاء اعلن ان اللجنة التسييرية للمحاميين تسلمت دار المحاميين وضمت اللجنة المحامي جلال السيد وعلي عثمان قيلوب ويحي محمد الحسين ودعاء خالد حسن خالد ومحمد الحافظ وعفاف ابراهيم وابوالطيب العباسي وشيخ عبد الرحمن التوم وحنان عبد الرحمن المشرف وبكري جبريل واشرف احمد يس .

وضمت اللجنة التسييرية خلف الله عباس رحمة وعبد الوهاب عبد الله وصالح سعيد صالح ونون كشكوش ابراهيم واسامة سيد وحسن امام جلال وعز الدين ابراهيم صبري والتوم محمد الشمو ورحاب مبارك وحسين محمد حسين وديماس جيمس مرجان ومحمد عبد المتعال وابراهيم الخضر .

وقال البيان ” بناء على القرار تم اليوم تسليم دار المحامين المركزى بالخرطوم شارع ٦١ و مباني النقابة بشارع ٦١ العمارات للجنة التسيير بواسطة لجنة حصر و استلام أصول الاتحادات و النقابات و نقابة المحامين و اتحاد أصحاب العمل و ستباشر اللجنة التسييرية لدار المحاميين مهامها اعتبارا من الثلاثاء”.