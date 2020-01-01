بالفيديو: احتفالات راس السنة.. شعب واحداث مؤسفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتفالات فريدة بمناسبة العام الجديد ‏في مناطق مختلفة في اول احتفال بعد رحيل نظام الانقاذ حيث احتفل السودانيين من داخل ساحة الحرية غير ان احداث مؤسفة شهدتها العاصمة في الساعات الاولى من العام الجديد .

حيث شهدت الاحتفالات أحداث شغب بساحة الحرية وسط الخرطوم في ليلة رأس السنة ما ادى الى إطلاق غاز مسيل للدموع .

وكشفت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فجر اليوم الاربعاء تعرض عدد من الشاحنات التي تحمل الخضر والفواكه لعمليات نهب من قبل الشباب وسط ضحكاتهم.

وأكد شهود عيان إستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع يبعض مناطق الخرطوم بعد التفلت الكبير من الشباب مثل تحطيم زجاج السيارات وإغلاق طرق رئيسة وإشاعة الفوضى وبث الرعب في قلوب المواطنين .

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