الحشد الشعبي يهدد القوات الأمريكية ويوجه رسالة للسعودية والإمارات والبحرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد الأمين العام لـ”كتائب سيد الشهداء” التابعة لـ”الحشد الشعبي” في العراق، أبو آلاء الولائي، بالرد على القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية.

وقال الولائي، في تغريدات عبر حسابه على “تويتر” إنه “حين يحاصر الحشد الشعبي، بل الشعب الحشدي، سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريبا سيحاصر معسكرات ومقرات القتل الأمريكية الممتدة على الأرض العراقية. بل سيحاصر سفارات الذيول، من دول الانبطاح كالسعودية والإمارات والبحرين وغيرها”.

وتابع قائلا: إن “الخط الممتد من حصار سفارة أمريكا في طهران عام 1979 إلى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله”.